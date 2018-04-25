"Черкасские Обезьяны" вырвали победу в первой финальной игре Суперлиги

На паркете шла равная борьба за чем и свидетельствуют результаты в отдельно взятых четвертях — 28:27, 16:20, 16:14, 15:15. Все решилось практически с сиреной — за 2 секунды до окончания основного времени лидер атак "Обезьян“/игрок сборной Украины Александр Кольченко забил два очка с прохода и подарил минимальный выигрыш коллектива Черкасс — 75:76.

“По моему мнению, это первый матч в сезоне, в котором мы уступили не из-за защиты, а из-за нападения. 76 очков — будто и не мало. Но мы знаем, что команда Черкасс любит атаковать. Это неплохой показатель. Мы особенно легких очков не давали сопернику забивать. Что было плохим этот раз — это движение мяча в атаке. Иногда мы проводили такие атаки, которых раньше никогда не делали и не хотим больше делать”, — сказал наставник “Днепра” Денис Журавлев.

Статистика “Черкасских Обезьян” — Конев 15 + 11 подборов, Кобец 15 Бояркин 10 Кольченко и Дэвис по 9, “Днепр” — Глебов 18 очков, Шундель 15 Тимофеенко 12.

Добавим также, второй поединок финальной серии состоится также в Днепре 26 апреля.