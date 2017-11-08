Черкаські Мавпи підсилились екс-баскетболістом юніорської збірної США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. "Черкаські Мавпи" знайшли заміну Станіміру Марінову, з яким припинили співпрацю, підписавши контракт з екс-гравцем юніорської збірної США - Оскаром Беллфілдом, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Черкаських Мавп".
Американський розігруючий є екс-гравцем клубу НБА – "Нью-Йорк Нікс". Щоправда, після сильного етапу кар’єри в NCAA (виступав за "UNLV") спортсмен провів у "Нью-Йорку" лише передсезонку.
У 2008-му Беллфілд зіграв за США на неофіційному чемпіонаті Світу серед 18-річних – кубку Шварцера.
Відзначимо, що у Європі Беллфілд виступав в Ісландії та Болгарії. У минулорічному чемпіонаті Болгарії новачок "Черкаських Мавп", виступаючи за "Akademik Bultex 99", був однією з яскравих зірок. Він став кращим асистентом ліги, віддаючи 6,8 передач у середньому за гру, також він мав 15,4 очки та 4 підбирання.
Зауважимо, що на рахунку американця виступ у Матчі Зірок болгарського чемпіонату.