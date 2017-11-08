Черкасские Обезьяны усилились экс-баскетболистом юниорской сборной США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. "Черкасские Обезьяны" нашли замену Станимиру Маринову, с которым прекратили сотрудничество, подписав контракт с экс-игроком юниорской сборной США - Оскаром Беллфилдом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Черкасских обезьян".
Американский разыгрывающий является экс-игроком клуба НБА - "Нью-Йорк Никс". Правда, после сильного этапа карьеры в NCAA (выступал за "UNLV") спортсмен провел в "Нью-Йорке" только предсезонку.
В 2008-м Беллфилд сыграл за США на неофициальном чемпионате мира среди 18-летних - кубка Шварцера.
Отметим, что в Европе Беллфилд выступал в Исландии и Болгарии. В прошлогоднем чемпионате Болгарии новичок "Черкасских обезьян", выступая за "Akademik Bultex 99", был одним из ярких звезд. Он стал лучшим ассистентом лиги, отдавая 6,8 передач в среднем за игру, также он имел 15,4 очка и 4 подбора.
Заметим, что на счету американца выступление в Матче Звезд болгарского чемпионата.