Черкасские Обезьяны усилились экс-баскетболистом юниорской сборной США

Американский разыгрывающий является экс-игроком клуба НБА - "Нью-Йорк Никс". Правда, после сильного этапа карьеры в NCAA (выступал за "UNLV") спортсмен провел в "Нью-Йорке" только предсезонку.

В 2008-м Беллфилд сыграл за США на неофициальном чемпионате мира среди 18-летних - кубка Шварцера.

Отметим, что в Европе Беллфилд выступал в Исландии и Болгарии. В прошлогоднем чемпионате Болгарии новичок "Черкасских обезьян", выступая за "Akademik Bultex 99", был одним из ярких звезд. Он стал лучшим ассистентом лиги, отдавая 6,8 передач в среднем за игру, также он имел 15,4 очка и 4 подбора.

Заметим, что на счету американца выступление в Матче Звезд болгарского чемпионата.