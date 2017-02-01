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"Черкаські Мавпи" підсилили склад розігруючим захисником І.Бояркіним

"Черкаські Мавпи" підсилили склад розігруючим захисником І.Бояркіним

Київ • УНН

 • 9331 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. БК "Черкаські Мавпи" поповнили склад українським захисником. Ігор Бояркін (1995 року народження) продовжить свою кар’єру у Черкасах, передає УНН з посилання мна прес-службу клубу.

22-річний захисник останні кілька сезонів провів у БК "Кривбас". Однак, вчора криворізький клуб знявся з чемпіонату України.
У цьому сезоні І.Бояркін провів за "Кривбас" 21 матч. У середньому за гру Суперліги на рахунку захисника 12,4 очка, 5,6 передачі та 2,0 перехоплення. Загалом же І.Бояркін є вихованцем донецького баскетболу.

Нагадаємо, що за свою кар’єру баскетболіст встиг пограти за БК "Донецьк", "Говерлу" та "Кривбас". У складі криворізької команди минулого року став бронзовим призером Суперліги.

Додамо, що І.Бояркін встиг пограти і за збірні України U-16, U-18, U-20.

Як повідомляв УНН, баскетболіст "Черкаських Мавп" М.Полюляк повернувся до складу "Волиньбаскета".

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