"Черкасские Мавпы" усилили состав разыгрывающим защитником И.Бояркиным
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. БК "Черкасские Мавпы" пополнили состав украинским защитником. Игорь Бояркин (1995 года рождения) продолжит свою карьеру в Черкассах, передает УНН со ссылкой м на пресс-службу клуба.
22-летний защитник последние несколько сезонов провел в БК "Кривбасс". Однако, вчера криворожский клуб снялся с чемпионата Украины.
В этом сезоне И.Бояркин провел за "Кривбасс" 21 матч. В среднем за игру Суперлиги на счету защитника 12,4 очка, 5,6 передачи и 2,0 перехвата. В целом же И.Бояркин является воспитанником донецкого баскетбола.
Напомним, что за свою карьеру баскетболист успел поиграть за БК "Донецк", "Говерлу" и "Кривбасс". В составе криворожской команды в прошлом году стал бронзовым призером Суперлиги.
Добавим, что И.Бояркин успел поиграть и за сборные Украины U-16, U-18, U-20.
Как сообщал УНН, баскетболист "Черкасских Мавп" М.Полюляк вернулся в состав "Волыньбаскет".