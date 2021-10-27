Черкаська область перебуває на межі переходу до "червоної" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Черкаська область нині знаходиться у "помаранчевій" карантинній зоні, проте незабаром може опинитись у "червоній" зоні. Про це повідомив очільник області Олександр Скічко на нараді з підприємцями та головами тергромад, передає УНН.
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"Ситуація справді критична, і штам вірусу, який сьогодні маємо, набагато агресивніший, ніж, приміром, минулої осені, – відзначив посадовець. – Наведу лише декілька фактів: у вересні з COVID-19 на Черкащині госпіталізували 839 людей, померли – 36. У жовтні вже госпіталізували 1 707 людей, померли – 233. Серед госпіталізованих у ковідні відділення по області – 98% НЕ вакциновані! В Україні, де вакциновано 16% населення, маємо 147 померлих на 100 тисяч населення...", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Голова ОДА попередив про можливі обмеження в разі впровадження "червоної" зони.
Нагадаємо, у "червоній" зоні епіднебезпеки забороняється:
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- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
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- робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів, розважальних закладів, закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки;
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- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
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- робота навчальних закладів, крім тих, де двома дозами вакциновані 100% працівників;
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- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
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- робота готелів, хостелів тощо.
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Доповнення
Нині у "червоній" зоні знаходяться вісім регіонів України: з 15 жовтня – Херсонська область, з 18 жовтня – Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, з 23 жовтня – Сумська область, з 26 жовтня – Рівненська та Миколаївська області.
З 30 жовтня до "червоної" зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області.