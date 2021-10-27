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Черкасская область находится на грани перехода в "красную" зону

Киев • УНН

 • 33984 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Черкасская область находится в "оранжевой" карантинной зоне, однако вскоре может оказаться в "красной" зоне. Об этом сообщил глава области Александр Скичко на совещании с предпринимателями и председателями терробщин, передает УНН.

Черкасская область находится на грани перехода в "красную" зону

Цитата

"Ситуация действительно критическая, и штамм вируса, который сегодня имеем, гораздо агрессивнее, чем, к примеру, прошлой осенью, – отметил чиновник. – Приведу лишь несколько фактов: в сентябре с COVID-19 в Черкасской области госпитализировали 839 человек, умерли – 36. В октябре уже госпитализировали 1 707 человек, умерли – 233. Среди госпитализированных в ковидных отделениях по области – 98% НЕ вакцинированы!

Детали

Глава ОГА предупредил о возможных ограничениях в случае внедрения "красной" зоны.

Напомним, в "красной" зоне эпидопасности запрещается:

  • работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений, заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • работа учебных заведений, кроме тех, где двумя дозами вакцинировано 100% работников;
  • проведение массовых мероприятий кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа гостиниц, хостелов и т.д.

Дополнение

В настоящее время в "красной" зоне находятся восемь регионов Украины: с 15 октября – Херсонская область, с 18 октября – Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области, с 23 октября – Сумская область, с 26 октября – Ровенская и Николаевская области.

С 30 октября в "красную" зону эпидопасности переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области.

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