Черкащина запросила у Мінприроди 12 млн грн на утилізацію небезпечних відходів

“Пріоритетними напрямками на 2017 рік визначено знешкодження 240 тонн відходів пестицидів, що зберігаються у смт Єрки Катеринопільського району (85% відходів пестицидів області), яке потребує залучення коштів Державного бюджету. Управлінням подано запит до Міністерства природи України про виділення коштів в обсязі 12,240 млн грн. На даний час відповідь не надходила і кошти не виділялися”, — повідомили у Черкаській ОДА.

За рахунок місцевих бюджетів місцева влада планує знешкодити понад 8 тонн небезпечних агрохімікатів, що зберігаються у Звенигородському, Монастерищинському та Тальнівському районах області.

Загалом, за оцінками управління агропромислового розвитку Черкаської ОДА, на території області зберігається понад 280 тонн небезпечних агрохімікатів.

Нагадаємо, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (станом на кінець 2015 року даних за 2016 рік ще немає). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.

Київська міська державна адміністрація безуспішно очікує від Мінприроди коштів на демеркуризацію (очищення від ртуті) столичного заводу “Радикал”.

При цьому, на Херсонщині не можуть знайти зниклі 180 бочок з непридатними пестицидами. Бочки стояли на відкритій місцевості, без відповідного огородження та попереджувальних знаків. При цьому решту пестицидів, а це близько 20 бочок, також ніхто не перевантажив.

Також не можуть перезатарити непридатні пестициди на Сумщині. Жителі сіл Синівка, Московське і Саї Липоводолинського району Сумської області вже 8 років страждають від звалища небезпечних відходів. Отруйні хімікати розміщені біля помешкання людей. Нещодавно було виділено кошти на перезатарення отрути, однак пестициди й досі залишаються на тому ж місці.

На Дніпропетровщині через брак коштів на утилізацію виявлений отрутомогильник з непридатними пестицидами засипали знов землею.

Джуринський отрутомогильник на Вінничині вже давно є джерелом хвороб та отруєння серед місцевих жителів.

Як повідомляв УНН, за даними ООН, пестициди викликають хворобу Паркінсона і безпліддя.