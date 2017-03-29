Черкасская область попросила у Минприроды 12 млн грн на утилизацию опасных отходов

"Приоритетными направлениями на 2017 год определены обезвреживания 240 тонн отходов пестицидов, хранящихся в пгт Ерки Катеринопольского района (85% отходов пестицидов области), которое требует привлечения средств Государственного бюджета. Управлением подан запрос в Министерство природы Украины о выделении средств в объеме 12,240 млн грн. В настоящее время ответ не поступал и средства не выделялись ", - сообщили в Черкасской ОГА.

За счет местных бюджетов местные власти планируют обезвредить свыше 8 тонн опасных агрохимикатов, хранящихся в Звенигородском, Монастырщенском и Тальновском районах области.

В целом, по оценкам управления агропромышленного развития Черкасской ОГА, на территории области хранится более 280 тонн опасных агрохимикатов.

Напомним, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (по состоянию на конец 2015, данных по 2016 еще нет). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.

Киевская городская государственная администрация безуспешно ждет от Минприроды средств на демеркуризацию (очистка от ртути) столичного завода "Радикал".

При этом, в Херсонской области не могут найти пропавшие 180 бочек с непригодными пестицидами. Бочки стояли на открытой местности, без соответствующего ограждения и предупредительных знаков. При этом остальные пестицидов, а это около 20 бочек, также никто не перегрузил.

Также могут перезатарить непригодные пестициды на Сумщине. Жители сел Синевка, Московское и Саи Липоводолинского района Сумской области уже 8 лет страдают от свалки опасных отходов. Ядовитые химикаты размещены у дома людей. Недавно были выделены средства для перезатарки яда, однако пестициды до сих пор остаются на том же месте.

В Днепропетровской области из-за нехватки средств на утилизацию обнаруженный ядомогильник с непригодными пестицидами засыпали вновь землей.

Джуринский ядомогильник в Винницкой области уже давно источником болезней и отравления среди местных жителей.

Как сообщал УНН, по данным ООН, пестициды вызывают болезнь Паркинсона и бесплодия.