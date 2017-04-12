Черкащанина за розбещення доньки засудили на вісім років
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Черкасця, який розбещував малолітню доньку, засуджено до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
Черкащанина, який протягом декількох років за місцем свого проживання систематично вчиняв розпусні дії, а саме розбещення, стосовно своєї малолітньої доньки засудили до восьми років позбавлення волі.
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Зазначають, що на цей час судове рішення не вступило в законну силу й вивчається прокуратурою на предмет законності та наявності підстав для оскарження через його невідповідність ступеню тяжкості скоєного кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості.
Так, 40-річного жителя міста Черкаси засудили за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 155 (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості), ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій батьком щодо малолітньої особи), ч.ч. 4, 5 ст. 301 (примушування неповнолітніх до участі у створенні відеопродукції порнографічного характеру, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.