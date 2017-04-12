Жителя Черкасс осудили на восемь лет за развращение дочери

Черкасс, который в течение нескольких лет по месту своего жительства систематически совершал развратные действия, а именно развращение в отношении своей малолетней дочери приговорили к восьми годам лишения свободы.

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Отмечают, что в настоящее время судебное решение не вступило в законную силу и изучается прокуратурой на предмет законности и наличии оснований для обжалования за его несоответствия степени тяжести совершенного уголовного преступления и личности обвиняемого вследствие мягкости.

Так, 40-летнего жителя города Черкассы осудили за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 155 (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости), ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий отцом в отношении малолетнего), ч.ч. 4, 5 ст. 301 (принуждение несовершеннолетних к участию в создании видеопродукции порнографического характера, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.