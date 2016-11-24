Черкащанина судитимуть за перевищення меж самооборони
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Черкащині судитимуть чоловіка, який перевищив допустимі законом межі самооборони. Про це УНН-Центр повідомили у Черкаській місцевій прокуратурі.
Встановлено, що громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обороняючись від нанесення тілесних ушкоджень своїм братом, вирвав у нього з рук цеглину та наніс нею два удари в область голови, внаслідок чого спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження.
Скеровано до суду обвинувальний акт за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 124 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони). Санкція даної статті передбачає покарання до двох років обмеження волі.