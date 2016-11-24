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Жителя Черкасс будут судить за превышение пределов самообороны

Киев • УНН

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Черкассы-Киев. 23 ноября. УНН. В Черкасской области будут судить мужчину, который превысил допустимые законом пределы самообороны. Об этом УНН-Центр сообщили в Черкасской местной прокуратуре.

Жителя Черкасс будут судить за превышение пределов самообороны

Установлено, что гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обороняясь от нанесения телесных повреждений своим братом, вырвал у него из рук кирпич и нанес им два удара в область головы, в результате чего причинил ему тяжкие телесные повреждения.

Направлено в суд обвинительный акт по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 124 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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