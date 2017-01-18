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Черкащанин здобув нагороди Кубка світу з лижних гонок та біатлону серед паралімпійців

Черкащанин здобув нагороди Кубка світу з лижних гонок та біатлону серед паралімпійців

Київ • УНН

 • 8576 перегляди

ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 18 січня. УНН. Черкаський спортсмен Григорій Вовчинський здобув низку нагород на Кубку світу з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору. Про це УНН-Центр повідомили у Черкаському центрі з фізичної культури та спорту інвалідів.

Змагання відбуваються в Західному реабілітаційно-спортивному центрі, у Львівській області. До них долучилися близько 220 учасників з 18 країн світу (Австрія, Бразилія, Білорусь, Великобританія, Італія, Китай, Корея, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Угорщина, Україна, Швеція, Франція, Фінляндія, Хорватія, Японія).

Після трьох днів змагань збірна команда України посідає перше місце за кількістю нагород – 28 медалей. Єдиний представник Черкащини, Григорій Вовчинський, вже виборов три нагороди.

У категорії стоячи серед чоловіків, на дистанції 7,5 км стоячи, (26:56.8) та на дистанції 20 км (59:51.5), він виборов 2 бронзові медалі. А на дистанції 1500 м, на самому фініші, відбулась боротьба за золоту нагороду серед представників України: лише за мить випередив черкащанин свого товариша по команді Ігоря Рептюха, виборовши золото.

Як повідомляв УНН, українські паралімпійці вибороли ще десять медалей на Кубку світу з лижних гонок та біатлону.

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