Черкащанин получил награды Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев

Соревнования проходят в Западном реабилитационно-спортивном центре, во Львовской области. К ним присоединились около 220 участников из 18 стран мира (Австрия, Бразилия, Беларусь, Великобритания, Италия, Китай, Корея, Нидерланды, Норвегия, Польша, Венгрия, Украина, Швеция, Франция, Финляндия, Хорватия, Япония).

После трех дней соревнований сборная команда Украины занимает первое место по количеству наград - 28 медалей. Единственный представитель Черкасской области, Григорий Вовчинский, уже завоевал три награды.

В категории стоя среди мужчин, на дистанции 7,5 км стоя, (26:56.8) и на дистанции 20 км (59:51.5), он завоевал 2 бронзовые медали. А на дистанции 1500 м, на самом финише, состоялась борьба за золотую награду среди представителей Украины: только за мгновение опередил черкащанин своего товарища по команде Игоря Рептюха, завоевав золото.

Как сообщал УНН, украинские паралимпийцы завоевали еще десять медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону.