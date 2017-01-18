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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Черкащанин получил награды Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев

Черкащанин получил награды Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев

Киев • УНН

 • 8576 просмотра

ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 18 января. УНН. Черкасский спортсмен Григорий Вовчинский получил ряд наград на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Об этом УНН-Центр сообщили в Черкасском центре физической культуры и спорта инвалидов.

Соревнования проходят в Западном реабилитационно-спортивном центре, во Львовской области. К ним присоединились около 220 участников из 18 стран мира (Австрия, Бразилия, Беларусь, Великобритания, Италия, Китай, Корея, Нидерланды, Норвегия, Польша, Венгрия, Украина, Швеция, Франция, Финляндия, Хорватия, Япония).

После трех дней соревнований сборная команда Украины занимает первое место по количеству наград - 28 медалей. Единственный представитель Черкасской области, Григорий Вовчинский, уже завоевал три награды.

В категории стоя среди мужчин, на дистанции 7,5 км стоя, (26:56.8) и на дистанции 20 км (59:51.5), он завоевал 2 бронзовые медали. А на дистанции 1500 м, на самом финише, состоялась борьба за золотую награду среди представителей Украины: только за мгновение опередил черкащанин своего товарища по команде Игоря Рептюха, завоевав золото.

Как сообщал УНН, украинские паралимпийцы завоевали еще десять медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону.

Украинские Национальные Новости

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