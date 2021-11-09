Черговий збій: громадський транспорт у Києві курсує із затримкою

Деталі

Як зазначається, через скупчення автотранспорту затримується рух автобусів № 21, 73, 101, 114 та тролейбусів №29, 30, 31, 47, 50, 50к за маршрутом: Керченська пл. — пр. Шухевича — пр. С. Бандери.

На місце викликали поліцію.

Окрім того, ввели оперативне положення №4 — рух транспорту без дотримання розкладу.

Додамо

На правому березі столиці утворилися затори на вулицях Данила Щербаківського, Юрія Іллєнка, Вадима Гетьмана, Щусєва, Дегтярівській, Олени Теліги, Кирилівській, Дорогожицькій, Семена Скляренка, Короленківській та Набережно-Хрещатицькій.

На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та на вулицях Попудренка, Оноре де Бальзака, Андрія Малишка, Кіото, Братиславській.