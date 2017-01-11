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Черговий спалах АЧС зафіксували на Одещині

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 11 січня. УНН. В с.Ярославка Саратського району Одещини виявлено збудник Африканської чуми свиней. Про це на своїй сторінці у Facebook сьогодні повідомив голова Саратської РДА Михайло Лев, повідомляє УНН.

За його словами, на момент обстеження було встановлено, що у фермерському господарстві почався масовий падіж свиней. На свинофермі внаслідок АЧС загинуло 65 голів свиней різного віку. В районі створено координаційну групу та затверджено план заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання.

Наразі в с.Ярославка та 3-х кілометровій зоні навкруги нього оголошено зону карантину. Зоною нагляду визначено територію, що оточує межі першої зони радіусом 20 км с. М-Новоросійське, с. Кулевча, с. Сергіївка, с. Розівка, с. Костянтинівка, с. Над'ярне, с. К-Балка, с. Успенівка, с. Зоря, с. Плахтіївка, с. Мирнопілля, с. Негрово та три господарства.

На цей момент готують до спалення 65 голів свиней, що померли внаслідок АЧС. До території карантину заборонено в'їзд транспорту, заборонена торгівля живими свинями та продукцією від них на місцевих ринках, які ввійшли до зони захисту та нагляду.

Як повідомляв УНН, порушники вет-санітарних норм щодо АЧС сплатили лише 5,5 тис. грн штрафів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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