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Очередную вспышку АЧС зафиксировали в Одесской области

Очередную вспышку АЧС зафиксировали в Одесской области

Киев • УНН

 • 7024 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 11 января. УНН. В с.Ярославка Саратского района Одесской области обнаружен возбудитель африканской чумы свиней. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Саратской РГА Михаил Лев, сообщает УНН.

По его словам, на момент обследования было установлено, что в фермерском хозяйстве начался массовый падеж свиней. На свиноферме в результате АЧС погибло 65 голов свиней разного возраста. В районе создали координационную группу и утвердили план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания.

Сейчас в с.Ярославка и 3-х километровой зоне вокруг него объявлили зону карантина. Зоной надзора определены территории, окружающие пределы первой зоны радиусом 20 км с. М-Новороссийское, с. Кулевча, с. Сергеевка, с. Розовка, с. Константиновка, с. Надъярное, с. К-Балка, с. Успеновка, с. Заря, с. Плахтиевка, с. Мирнополье, с. Негрово и три хозяйства.

На данный момент готовят к сожжению 65 голов свиней, умерших в результате АЧС. На территорию карантина запрещен въезд транспорта, запрещена торговля живыми свиньями и продукцией от них на местных рынках, вошедших в зону защиты и надзора.

Как сообщал УНН, нарушители вет-санитарных норм по АЧС оплатили лишь 5,5 тыс. грн штрафов.

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