Черговий російський конвертаційний центр викрили у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Підконтрольний російським структурам конвертаційний центр з обігом у 750 млн грн викрили у Дніпрі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
“Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 750 млн грн припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією. „Конверт“ був підконтрольний посадовцям російської банківської установи та працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ”, — йдеться у повідомленні.
Для обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання “послуг” з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили понад 500 тис. грн, печатки “фіктивних” підприємств та фінансово-господарську документацію.
Відповідно до ухвал суду накладено арешти на рахунки 5 “фіктивних” підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН 21 квітня, конвертаційний центр з оборотом у 700 млн грн викрили у Дніпрі.