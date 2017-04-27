Очередной российский конвертационный центр разоблачили в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Подконтрольный российским структурам конвертационный центр с оборотом в 750 млн грн разоблачили в Днепре. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
"Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 млн грн прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. "Конверт" был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ", - говорится в сообщении.
Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более 500 тыс. грн, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию.
Согласно постановлениям суда наложен арест на счета 5 "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН 21 апреля, конвертационный центр с оборотом в 700 млн грн разоблачили в Днепре.