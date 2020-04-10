Черговий гумвантаж з Китаю: стало відомо, що зібрали для України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Китаї закінчили збір товарів медичного призначення, які відправлять в Україну для боротьби з COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на посольство України у Китаї.
“Посольство України підбиває підсумки співпраці з нашими китайськими партнерами, яка на цьому тижні полягала у зборі товарів медичного призначення, що мають бути відправленні в Україну для боротьби з поширенням в Україні COVID-19. Зокрема, сьогодні, 10 квітня такі китайські компанії, організації та державні установи завершили постачання наданих ними гуманітарних вантажів на склад у Пекіні”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що усього на склад цього тижня доставлено: 288 тис. медичних тришарових масок, 55 тис. захисних рукавиць, 3 тис. медичних масок стандарту FFP3, 920 захисних окулярів, 900 комплектів захисного одягу, 500 медичних масок типу N95, 500 одиниць дезінфектантів, 500 одиниць спирту медичного, 500 одиниць інфрачервоних термометрів, 200 одиниць медичних бахілів, 100 пачок ліків виробництва КНР та 100 пачок тестів на коронавірус.
Нагадаємо, в Україну прибуде ще чотири літаки з допомогою від Китаю та Кореї до кінця тижня.