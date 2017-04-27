Черговий "гумконвой" з РФ в'їхав на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Чергова, 64-а за рахунком, "гуманітарна" колона МНС Росії перетнула українсько-російський кордон, передає УНН з посиланням на прес-службу російського відомства.
"Автомобільна колона МНС Росії з "гуманітарною" допомогою для Донбасу перетнула українсько-російський кордон. Маршрут до пунктів пропуску пройдений без затримок", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на шляху прямування колона МНС Росії розділилася на дві частини. "Одна з них прибула на пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвіїв-Курган". Там вантажі в присутності російських і українських представників митних та прикордонних служб відповідно до міжнародного законодавства з доставки гуманітарних вантажів проходять необхідні митні процедури", - додали у МНС РФ.
У відомстві запевнили, що "дотримуючись вимог", автомобілі МНС Росії заїжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова. Перевірку пройшли не лише техніка, але супровідні документи на гуманітарний вантаж, додали у МНС Росії.
"Після завершення всіх процедур автомобілі з гуманітарним вантажем загальною масою близько 400 тонн продовжили рух в пункти розвантаження Донецької і Луганської областей. У складі вантажу - дитячі продуктові набори, медичне обладнання та медикаменти", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Держприкордонслужба України заявляла, що переміщення російських "гумконвоїв" відбуваються з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей.