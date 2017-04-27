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Очередной "гумконвой" с РФ въехал на Донбасс

Киев • УНН

 • 10165 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Очередная, 64-я по счету, "гуманитарная" колонна МЧС России пересекла российско-украинскую границу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Очередной "гумконвой" с РФ въехал на Донбасс

"Автомобильная колонна МЧС России с "гуманитарной" помощью для Донбасса пересекла российско-украинскую границу. Маршрут к пунктам пропуска пройден без задержек", - говорится в сообщении.

Указано, что на пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. "Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев-Курган". Там грузы в присутствии российских и украинских представителей таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов проходят необходимые таможенные процедуры", - добавили в МЧС РФ.

В ведомстве заверили, что "соблюдая требования", автомобили МЧС России заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверку прошли не только техника, но сопроводительные документы на гуманитарный груз, добавили в МЧС России.

"После завершения всех процедур автомобили с гуманитарным грузом общей массой около 400 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. В составе груза - детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты", - говорится в сообщении.

Напомним, Госпогранслужба Украины заявляла, что перемещение российских "гумконвоев" происходит с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей.

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