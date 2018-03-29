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Черговий "гумконвой" РФ в'їхав на Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Чергова "гуманітарна колона" МНС Росії перетнула українсько-російський кордон. Про це УНН повідомили в прес-службі російського відомства.

Повідомляється, що "гуманітарна колона" МНС Росії досягла пунктів пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" на російсько-українському кордоні, де їх чекали митні процедури "відповідно до міжнародного законодавства з доставки гуманітарних вантажів".

"Автомобілі колони доставлять жителям Донбасу більше 400 тонн гуманітарного вантажу, що складається з дитячих продуктових наборів, навчальної літератури і предметів першої необхідності", - додали в МНС РФ.

Після процедури перевірок автомобілі направляються в Донецьку і Луганську області.

Нагадаємо, наприкінці лютого Росія відправила на окупований Донбас 74-ий " гумконвой".

Українські Національні Новини

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