Черговий "гумконвой" РФ в'їхав на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Чергова "гуманітарна колона" МНС Росії перетнула українсько-російський кордон. Про це УНН повідомили в прес-службі російського відомства.
Повідомляється, що "гуманітарна колона" МНС Росії досягла пунктів пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" на російсько-українському кордоні, де їх чекали митні процедури "відповідно до міжнародного законодавства з доставки гуманітарних вантажів".
"Автомобілі колони доставлять жителям Донбасу більше 400 тонн гуманітарного вантажу, що складається з дитячих продуктових наборів, навчальної літератури і предметів першої необхідності", - додали в МНС РФ.
Після процедури перевірок автомобілі направляються в Донецьку і Луганську області.
Нагадаємо, наприкінці лютого Росія відправила на окупований Донбас 74-ий " гумконвой".