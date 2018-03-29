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Очередной "гумконвой" РФ въехал на Донбасс

Очередной "гумконвой" РФ въехал на Донбасс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Очередная "гуманитарная колонна" МЧС России пересекла российско-украинскую границу. Об этом УНН сообщили в прес-службе российского ведомства.

Сообщается, что "гуманитарная колонна" МЧС России достигла пунктов пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на российско-украинской границе, где их ожидали таможенные процедуры "в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов".

"Автомобили колонны доставят жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, учебой литературы и предметов первой необходимости", - добавили в МЧС РФ.

После процедуры проверок автомобили направляются в Донецкую и Луганскую области. 

Напомним, в конце февраля Россия отправила на оккупированный Донбасс 74-й "гумконвой".

Украинские Национальные Новости

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