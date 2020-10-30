Черговий антирекорд на Херсонщині: за добу виявлено 184 хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 2,1 тис. досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 184 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19, що є антирекордом для області. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
"За останню добу проведено 1175 ПЛР-досліджень та 984 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 184 нових лабораторно підтверджених випадки на COVID-19, з яких 10 дітей та 18 медичних працівників", - написав він.
Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: "161 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 23 особи". Він додав, що в області зафіксовано 101 нове одужання.
Він не повідомив, чи є за добу померлі серед населення області.
"Тож наразі в області 3 800 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 1 600 людей побороли недуг;
- 2 117 інфікованих COVID-19;
- 83 людини померли", - резюмував Гусєв.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 370 417 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 6 868 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.