Очередной антирекорд на Херсонщине: за сутки выявлено 184 больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 2,1 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 184 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19, что является антирекордом для области. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1175 ПЦР-исследований и 984 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 184 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19, из которых 10 детей и 18 медицинских работников”, — написал он.
Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “161 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 23 человека”. Он добавил, что в области зафиксировано 101 новое выздоровления.
Он не сообщил, есть ли за сутки умершие среди населения области.
“Поэтому сейчас в области 3800 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них:
— 1600 человек побороли недуг;
— 2117 инфицированных COVID-19;
— 83 человека умерли”, — резюмировал Гусев.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 370 417 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 6868 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.