Чергові випадки АЧС виявили у чотирьох областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки африканської чуми свиней у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській та Київській областях. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.
Згідно з повідомленням служби, ветеринари зафіксували випадки АЧС у підсобних господарствах у селі Городок Вінницької області, у смт Розівка Запорізької області, у селі Волосів Івано-Франківської області та селі Безп’ятне Київської області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС більше не буде поблажливим до неспроможності України побороти АЧС
Діагнози АЧС підтверджені лабораторними дослідженнями.
“У вогнищах захворювань проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, фермери на Чернігівщині не отримали компенсації за понад 400 знищених свиней.
За словами експертів, замість боротьби з АЧС держава просто перетворилася на статиста.