Очередные случаи АЧС обнаружили в четырех областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи африканской чумы свиней в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской и Киевской областях. Об этом сообщает Держпродспоживслужба, передает УНН.
Согласно сообщению службы, ветеринары зафиксировали случаи АЧС в подсобных хозяйствах в селе Городок Винницкой области, в пгт Розовка Запорожской области, в селе Волосов Ивано-Франковской области и селе Беспятное Киевской области.
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Диагнозы АЧС подтверждены лабораторными исследованиями.
"В очагах заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, фермеры на Черниговщине не получили компенсации за более 400 уничтоженных свиней.
По словам экспертов, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.