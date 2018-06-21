Чергова законодавча ініціатива Рибалки виявилася провальною

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Верховна Рада України відхилила пропозицію нардепа від РПЛ Сергія Рибалки про об'єднання державних банків в одну групу. Про це свідчать результати голосування, оприлюднені на сайті ВР за відповідний проект закону, передає УНН.

Так, законопроект №8331-1, ініційований Рибалкою, підтримали тільки 184 нардепа. Таким чином, документ провалили.

Зазначений проект закону був внесений радикалом в Раду 17 травня поточного року і передбачав створення групи державних банків.

Експерти НБУ, що прокоментували документ Рибалки, назвали його "спробою вживити колос на глиняних ногах в стабілізовану банківську систему".

Негативну характеристику цього законопроекту (№8331-1) дали і інші економісти.

"З точки зору логіки - це абсурд", - заявив Віктор Борщевський.

Також нагадаємо, що це вже далеко не перша законодавча ініціатива Рибалки, яка викликає подив у експертного середовища.

Так, нещодавно законодавці відмовилися підтримати законопроект Рибалки про кредитні спілки. Тоді експерти відзначили, що пропозиції політика (в разі прийняття) можуть спровокувати масові банкрутства та знищення близько 200 кредитних спілок.

Беззмістовною експерти вважають і законодавчу ініціативу Рибалки про криптовалюти.

Аналогічно марним економісти свого часу охрестили законопроект радикала про ломбарди.

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