Чергова стрілянина в центрі Києва: чоловіку прострелили ногу

“Увечері, 25.03.2017, біля елітного ресторану „Хмелі-Сунелі“, що на Суворова, 4, сталася НП — стріляли в чоловіка”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією очевидців, стрілянина сталася біля автомобіля. Пролунало кілька пострілів.

За словами співробітників поліції, чоловік отримав поранення в ногу. Його госпіталізовано в БСП.