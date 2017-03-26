Чергова стрілянина в центрі Києва: чоловіку прострелили ногу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні ввечері в Києві біля елітного ресторану “Хмелі-Сунелі” на Суворова 4 відбулася стрілянина, внаслідок якої чоловіку прострелили ногу, передає УНН з посиланням на “Київ Оперативний”.
“Увечері, 25.03.2017, біля елітного ресторану „Хмелі-Сунелі“, що на Суворова, 4, сталася НП — стріляли в чоловіка”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією очевидців, стрілянина сталася біля автомобіля. Пролунало кілька пострілів.
За словами співробітників поліції, чоловік отримав поранення в ногу. Його госпіталізовано в БСП.