Очередная стрельба в центре Киева: мужчине прострелили ногу

"Вечером, 25.03.2017, у элитного ресторана " Хмели-сунели" на Суворова, 4, произошло ЧП - стреляли в мужчину", - говорится в сообщении.

По информации очевидцев, стрельба произошла возле автомобиля. Прозвучало несколько выстрелов.

По словам сотрудников полиции, мужчина получил ранение в ногу. Он госпитализирован в БСП.