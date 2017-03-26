Очередная стрельба в центре Киева: мужчине прострелили ногу

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 35459 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103268 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118697 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177704 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129755 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124676 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117198 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106482 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107522 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Очередная стрельба в центре Киева: мужчине прострелили ногу

Очередная стрельба в центре Киева: мужчине прострелили ногу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня вечером в Киеве возле элитного ресторана "Хмели-сунели" на Суворова, 4 произошла стрельба, в результате которой мужчине прострелили ногу, передает УНН со ссылкой на "Киев Оперативный".

"Вечером, 25.03.2017, у элитного ресторана " Хмели-сунели" на Суворова, 4, произошло ЧП - стреляли в мужчину", - говорится в сообщении.

По информации очевидцев, стрельба произошла возле автомобиля. Прозвучало несколько выстрелов.

По словам сотрудников полиции, мужчина получил ранение в ногу. Он госпитализирован в БСП.

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