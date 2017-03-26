Очередная стрельба в центре Киева: мужчине прострелили ногу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня вечером в Киеве возле элитного ресторана "Хмели-сунели" на Суворова, 4 произошла стрельба, в результате которой мужчине прострелили ногу, передает УНН со ссылкой на "Киев Оперативный".
"Вечером, 25.03.2017, у элитного ресторана " Хмели-сунели" на Суворова, 4, произошло ЧП - стреляли в мужчину", - говорится в сообщении.
По информации очевидцев, стрельба произошла возле автомобиля. Прозвучало несколько выстрелов.
По словам сотрудников полиции, мужчина получил ранение в ногу. Он госпитализирован в БСП.