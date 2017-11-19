Чергова ДТП в столиці: зіткнулись два авто
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Києві на вулиці Старонаводницька зіткнулися легкові автомобілі Mercedes та Mitsubishi, передає УНН із посиланням на dtp.kiev.ua.
“ДТП в Києві на вул. Старонаводницька. Зіткнулися Mercedes і Mitsubishi. Попередньо, Mercedes рухався на високій швидкості, водій не впорався з керуванням і автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті сталося зіткнення”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав.
Наразі на місці працює патрульна поліція.
Як повідомляв УНН, у Києві на проспекті Перемоги, у напрямку метро Нивки, зіштовхнулись шість автівок.