Чергова ДТП в столиці: зіткнулись два авто

“ДТП в Києві на вул. Старонаводницька. Зіткнулися Mercedes і Mitsubishi. Попередньо, Mercedes рухався на високій швидкості, водій не впорався з керуванням і автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті сталося зіткнення”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав.

Наразі на місці працює патрульна поліція.

Як повідомляв УНН, у Києві на проспекті Перемоги, у напрямку метро Нивки, зіштовхнулись шість автівок.