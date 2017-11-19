Очередное ДТП в столице: столкнулись два авто

“ДТП в Киеве на ул. Старонаводницкая. Столкнулись Mercedes и Mitsubishi. Предварительно, Mercedes двигался на высокой скорости, водитель не справился с управлением и автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате ДТП никто серьезно не пострадал.

Сейчас на месте работает патрульная полиция.

Как сообщал УНН, в Киеве на проспекте Победы, в направлении метро Нивки, столкнулись шесть автомобилей.