Чергова ДТП в Києві: ВАЗ врізався в трактор
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Києві на Повітрофлотському проспекті водій автомобіля ВАЗ врізався у трактор. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook ресурс dtp.kiev.ua, передає УНН.
“З місця серйозної ДТП в Києві на Повітрофлотському проспекті. Водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням на мокрій дорозі і на швидкості врізався в трактор”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок аварії кабіна легкового автомобіля була повністю зім’ята. ВАЗ наразі готують до евакуації.
Також повідомляється, що внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав.
Наразі на місці працює патрульна поліція.
Як повідомляв УНН, у столиці на проспекті Маяковського поліцейський автомобіль зіткнувся з легковиком.