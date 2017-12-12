Очередное ДТП в Киеве: ВАЗ врезался в трактор
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киеве на Воздухофлотском проспекте водитель автомобиля ВАЗ врезался в трактор. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ресурс dtp.kiev.ua, передает УНН.
“С места серьезного ДТП в Киеве на Воздухофлотском проспекте. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением на мокрой дороге и на скорости врезался в трактор”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате аварии кабина легкового автомобиля была полностью смята. ВАЗ сейчас готовят к эвакуации.
Также сообщается, что в результате ДТП никто серьезно не пострадал.
Сейчас на месте работает патрульная полиция.
Как сообщал УНН, в столице на проспекте Маяковского полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой .