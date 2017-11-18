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Чергова ДТП в Києві: шість людей постраждали

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. У столиці на перехресті Великої Окружної дороги і вулиці Газопровідної зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали шість людей, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.

“З місця серйозної ДТП з постраждалими в Києві, перехрестя Великої Окружної дороги і вулиці Газопроводній. Зіткнулися два автомобілі: Daewoo Lanos і Volkswagen. Попередньо, Lanos рухався прямо, Volkswagen в цей момент повертав. При цьому водій не переконався в безпеці маневру і в результаті сталося зіткнення”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок аварії постраждали шість осіб. Їх було госпіталізовано.

Наразі на місці працюють патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, у Києві відбулася ДТП за участю трьох автомобілів.

Також сьогодні у Харкові внаслідок зіткнення іномарки та пасажирського автобусу загинув водій легковика та ще п’ятеро пасажирів автобусу зазнали травм.

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