Очередное ДТП в Киеве: шесть человек пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В столице на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали шесть человек, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“С места серьезного ДТП с пострадавшими в Киеве, перекресток Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной. Столкнулись два автомобиля: Daewoo Lanos и Volkswagen. Предварительно, Lanos двигался прямо, Volkswagen в этот момент поворачивал. При этом водитель не убедился в безопасности маневра и в результате произошло столкновение”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате аварии пострадали шесть человек. Они были госпитализированы.
Сейчас на месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Также сегодня в Харькове в результате столкновения иномарки и пассажирского автобуса погиб водитель легковушки и еще пятеро пассажиров автобуса получили травмы.