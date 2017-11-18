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Очередное ДТП в Киеве: шесть человек пострадали

Очередное ДТП в Киеве: шесть человек пострадали

Киев  •  УНН

 • 18921 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В столице на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали шесть человек, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“С места серьезного ДТП с пострадавшими в Киеве, перекресток Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной. Столкнулись два автомобиля: Daewoo Lanos и Volkswagen. Предварительно, Lanos двигался прямо, Volkswagen в этот момент поворачивал. При этом водитель не убедился в безопасности маневра и в результате произошло столкновение”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате аварии пострадали шесть человек. Они были госпитализированы.

Сейчас на месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Также сегодня в Харькове в результате столкновения иномарки и пассажирского автобуса погиб водитель легковушки и еще пятеро пассажиров автобуса получили травмы.

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