Очередное ДТП в Киеве: шесть человек пострадали

“С места серьезного ДТП с пострадавшими в Киеве, перекресток Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной. Столкнулись два автомобиля: Daewoo Lanos и Volkswagen. Предварительно, Lanos двигался прямо, Volkswagen в этот момент поворачивал. При этом водитель не убедился в безопасности маневра и в результате произошло столкновение”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате аварии пострадали шесть человек. Они были госпитализированы.

Сейчас на месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Также сегодня в Харькове в результате столкновения иномарки и пассажирского автобуса погиб водитель легковушки и еще пятеро пассажиров автобуса получили травмы.