Черга на персоналізацію біометричних паспортів скоротилася
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Черга на персоналізацію закордонних біометричних паспортів скоротилася через введення в експуатацію додаткової лінії, однак зменшення реальних строків видачі паспортів залежатиме від попиту на них. Про це повідомляє прес-служба ДМС, передає УНН.
“Незважаючи на сталий підвищений попит на закордонні паспорти, черга на персоналізацію скорочується. Це стало можливим після введення в експлуатацію на Поліграфкомбінаті “Україна” додаткової лінії персоналізації документів, яку було придбано у 2017 році. Якщо у середині березня загальна черга на персоналізацію закордонних паспортів на Поліграфкомбінаті “Україна” складала близько 700 тисяч, то ранок 16 квітня черга складала 572 тисячі", - сказано у повідомленні.
При цьому в ДМС наголосили, що динаміка подальшого зменшення черги та скорочення реальних строків видачі паспортів залежатиме від попиту на закордонні паспорти.
Як повідомляв УНН, безвізом з ЄС скористалися майже 470 тис. українців з новими біометричними паспортами.