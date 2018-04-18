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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Очередь на персонализацию биометрических паспортов сократилась

Киев • УНН

 • 6519 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Очередь на персонализацию иностранных биометрических паспортов сократилась из-за введения в экспуатации дополнительной линии, однако уменьшение реальных сроков выдачи паспортов будет зависеть от спроса на них. Об этом сообщает пресс-служба ГМС, передает УНН.

Очередь на персонализацию биометрических паспортов сократилась

"Несмотря на устойчивый повышенный спрос на загранпаспорта, очередь на персонализацию сокращается. Это стало возможным после введения в эксплуатацию на полиграфкомбинат "Украина" дополнительной линии персонализации документов, которая была приобретена в 2017 году. Если в середине марта общая очередь на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинате "Украина" составляла около 700 тысяч, то утро 16 апреля очередь составляла 572 тысяч", - говорится в сообщении.

При этом в ГМС отметили, что динамика дальнейшего уменьшения очереди и сокращение реальных сроков выдачи паспортов будет зависеть от спроса на загранпаспорта.

Как сообщал УНН, безвизом с ЕС воспользовались почти 470 тыс. украинцев с новыми биометрическими паспортами.

Украинские Национальные Новости

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