Очередь на персонализацию биометрических паспортов сократилась

"Несмотря на устойчивый повышенный спрос на загранпаспорта, очередь на персонализацию сокращается. Это стало возможным после введения в эксплуатацию на полиграфкомбинат "Украина" дополнительной линии персонализации документов, которая была приобретена в 2017 году. Если в середине марта общая очередь на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинате "Украина" составляла около 700 тысяч, то утро 16 апреля очередь составляла 572 тысяч", - говорится в сообщении.

При этом в ГМС отметили, что динамика дальнейшего уменьшения очереди и сокращение реальных сроков выдачи паспортов будет зависеть от спроса на загранпаспорта.

Как сообщал УНН, безвизом с ЕС воспользовались почти 470 тыс. украинцев с новыми биометрическими паспортами.