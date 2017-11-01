Через зволікання НАБУ суд розгляне лише один епізод злодіянь Каськіва – політолог

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Політичний експерт Тарас Чорновіл розповів, чому екс-голову Держінвестпроекту Владислава Каськіва судитимуть лише за розкрадання 7 млн грн, а не за завдання збитків державі, які обчислюються сотнями мільйонів гривень. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Чорновіл нагадав, що формально Каськіва звинувачують не в злочинних діях його нацагенства, яке завдало державі збитків на кілька сотень мільйонів гривень прямих втрат, а опосередковано мова може йти про мільярдну суму, а лише в розкраданні семи з половиною мільйонів гривень на рекламній акції. Мовляв, державні гроші на рекламу інвестиційних проектів списали, а самої реклами не виготовили й не розмістили. Тобто пряме розкрадання.

За його словами, справа в тому, що “після створення НАБУ Ситник почав витребовувати в прокуратури всі звучні й електорально привабливі справи (вже тоді думав про майбутню політичну кар’єру)”.

“І щодо інвестиційного нацагенства та Каськіва особисто всі корупційні справи забрали. Добре, що не помітили цю єдину маленьку справу, а може погодилися, що пряме розкрадання — це таки не їхня компетенція, а прокурорська. Бо якби й її підмели, то Влад спокійно жив би на віллі на узбережжі Карибського моря й ніхто б його не потурбував. Саме ця маленька справа є єдиною, завдяки якій стала можлива екстрадиція та майбутнє засудження колишнього лідера „Пори“ та чиновника часів Януковича”, — написав він.

Чорновіл додав, що “стосовно великих справ, у яких державі завдано значно більших збитків і за які світило б значно більше покарання, то НАБУ і САП навіть про підозру йому досі не повідомили”.

Він також відзначив, що “за міжнародним законодавством, коли одна країна екстрадує громадянина іншої на його батьківщину, то має бути підтверджено вимогу, що його судитимуть та каратимуть лише в межах тих звинувачень, за якими був екстрадиційний запит”.

Спохватилися б Ситник з Холодницьким хоча пару місяців тому — дала б Панама погодження на повний спектр відповідальності за всі злочини, а тепер лише за один епізод, який підслідний Генпрокуратурі... Це все, звичайно, не фатально, якщо НАБУ раптом перестане покривати давніх друзів друзів Ситника, то можна ще надіслати нові розширені звинувачення й Панама вочевидь не відмовить у їх підтримці, але чи будуть ці звинувачення?" — резюмував Чорновіл.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва забов'язав колишнього голову Держагентства з інвестицій Владислава Каськіва впродовж 5 днів внести визначену йому заставу в сумі 160 тис. грн. Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Каськіва було екстрадовано до України.

Колишній голова Держкомінвестпроекту Владислав Каськів заявив, що відшкодував збитки, завдані Україні і добровільно повернувся з Панами, щоб відстоювати правоту в суді.

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