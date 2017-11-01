Из-за промедления НАБУ суд рассмотрит только один эпизод злодеяний Каськива - политолог

Чорновил напомнил, что формально Каськива обвиняют не в преступных действиях его Нацагентства, которое нанесло государству ущерб на несколько сотен миллионов гривен прямых потерь, а косвенно речь может идти о миллиардной сумме, а только в хищении семи с половиной миллионов гривен на рекламной акции. Мол, государственные деньги на рекламу инвестиционных проектов списали, а самой рекламы не сделали и не разместили. То есть прямое хищение.

По его словам, дело в том, что "после создания НАБУ Сытник начал истребовать у прокуратуры все громкие и электорально привлекательные дела (уже тогда думал о предстоящей политической карьере)".

"И по инвестиционному Нацагентству и Каськиву лично все коррупционные дела забрали. Хорошо, что не заметили это единное маленькое дело, а может согласились, что прямое хищение - это же не их компетенция, а прокурорская. Если бы и ее подмели, то Влад спокойно жил бы на вилле на побережье Карибского моря и никто бы его не побеспокоил. Именно это маленькое дело является единственным, благодаря которому стала возможна экстрадиция и будущее осуждения бывшего лидера "Поры" и чиновника времен Януковича", - написал он.

Чорновил добавил, что "в отношении крупных дел, в которых государству нанесен значительно больший ущерб и за какие светило бы значительно большее наказание, то НАБУ и САП даже о подозрении ему до сих пор не сообщили".

Он также отметил, что "по международному законодательству, когда одна страна экстрадирует гражданина другой на его родину, то должно быть подтверждено требование, что его будут судить и наказывать только в пределах тех обвинений, по которым был экстрадиционном запрос".

"Спохватились бы Сытник с Холодницким хотя бы пару месяцев назад - дала бы Панама согласие на полный спектр ответственности за все преступления, а теперь только за один эпизод, который подследственный Генпрокуратуре ... Это все, конечно, не фатально, если НАБУ вдруг перестанет покрывать старых друзей друзей Сытника, то можно еще послать новые расширенные обвинения и Панама явно не откажет в их поддержке, но будут ли эти обвинения?" - резюмировал Чорновил.

Напомним, Печерский районный суд Киева обязал бывшего главу Госагентства по инвестициям Владислав Каськива в течение 5 дней внести определенный ему залог в сумме 160 тыс. грн. Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Каськив был экстрадирован в Украину.

Бывший глава Госкоминвестпроекта Владислав Каськив заявил, что возместил убытки, причиненные Украине и добровольно вернулся из Панамы, чтобы отстаивать правоту в суде.