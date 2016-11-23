Через зрив відкриття КПВВ "Золоте" Луганська ВЦА звернеться до міжнародних організацій

“На виконання рішення Трьохсторонньої контактної групи у Мінську щодо відкриття КПВВ „Золоте“ з боку Луганської ВЦА було вжито всіх необхідних заходів для організації повноцінної роботи цього пункту пропуску”, — зазначив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.

Він також зауважив, що зрив відкриття КПВВ “Золоте” окупаційною владою є прямим свідченням її безвідповідальної позиції як перед населенням регіону, так і перед переговорною групою, що працює у Мінську.

“Усвідомлюючи важливість відкриття транспортного коридору в Луганській області, дбаючи про безпеку і комфорт жителів, ми будемо звертатися до міжнародних організацій з проханням вплинути на цю ситуацію”, — наголосив Юрій Клименко.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, відповідно до наказу штабу АТО, відновилася робота контрольного пункту в’їзду-виїзду “Золоте”. Проте зі сторони бойовиків так і не було прийняте рішення про пропуск громадян.