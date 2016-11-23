Из-за срыва открытия КПВВ "Золотое" Луганская ВГА обратится в международные организации

"Во исполнение решения трехстороннего контактной группы в Минске по открытию КПВВ" Золотое "со стороны Луганской ВГА были приняты все необходимые меры для организации полноценной работы этого пункта пропуска", - отметил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.

Он также отметил, что срыв открытия КПВВ "Золотое" оккупационной властью является прямым свидетельством ее безответственной позиции как перед населением региона, так и перед переговорной группой, работающей в Минске.

"Осознавая важность открытия транспортного коридора в Луганской области, заботясь о безопасности и комфорте жителей, мы будем обращаться в международные организации с просьбой повлиять на эту ситуацию", - подчеркнул Юрий Клименко.

Напомним, сегодня, 23 ноября, в соответствии с приказом штаба АТО, возобновилась работа контрольного пункта въезда-выезда "Золотое". Однако со стороны боевиков так и не было принято решение о пропуске граждан.