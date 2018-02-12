Через знайдений у Темзі снаряд у Лондоні закрили аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Аеропорт у столиці Великої Британії “Лондон-Сіті” закрили через бомбу часів Другої Світової війни, знайдену в річці Темза. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Зазначається, що бомбу виявили у неділю, 11 лютого, після чого на місце виїхали фахівці. О 22:00 Скотланд-Ярд і Королівський флот організували обмежену зону в радіусі 214 метрів навколо аеропорту, щоб гарантувати безпечне поводження з боєприпасом та обмежити ризик для громадськості.
Частина автошляхів неподалік аеропорту була перекрита, а сам аеропорт на офіційному Twitter-акаунті порекомендував пасажирам не подорожувати та зв’язатися з авіакомпаніями щодо здачі квитків.
Як повідомляв УНН, бійка між пасажирами рейсів “Бєлавіа” і Bravo Airways в Жулянах рано вранці в п’ятницю стала причиною масової затримки всіх наступних рейсів з аеропорту.