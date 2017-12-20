Через збій у роботі онлайн-кас в РФ втратили 2,5 млрд рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російські ритейлери недоотримали близько 2,5 млрд рублів через збій в роботі онлайн-кас. Про це з посиланням на дані президента Асоціації інтернет-торгівлі Олексій Федоров повідомляє ТАСС, передає УНН.
"За нашими підрахунками, від збою постраждали близько 9% ринку. Оборот, який не вступив до каси, становив 10 млрд рублів, 2,5 млрд рублів - недоотриманий прибуток ритейлерів у цей день", - повідомив О.Федоров.
Він зазначив, що збій торкнувся ритейлерів, які встановили програмне забезпечення на свої касові апарати, випущене після 29 травня 2017 року.
Нагадаємо, хакери викрали з рахунків міжнародної криптовалютної компанії біткоїнів на 64 мільйонів доларів.