Из-за сбоя в работе онлайн-касс в РФ потеряли 2,5 млрд рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Российские ритейлеры недополучили около 2,5 млрд рублей из-за сбоя в работе онлайн-касс. Об этом со ссылкой на данные президента Ассоциации интернет-торговли Алексей Федоров сообщает ТАСС, передает УНН.
"По нашим подсчетам, от сбоя пострадали около 9% рынка. Оборот, не вступивший в кассу, составил 10 млрд рублей, 2,5 млрд рублей - недополученная прибыль ритейлеров в этот день", - сообщил А.Федоров.
Он отметил, что сбой затронул ритейлеров, которые установили программное обеспечение на свои кассовые аппараты, выпущенное после 29 мая 2017 года.
Напомним, хакеры похитили со счетов международной криптовалютной компании биткоинов на 64 миллионов долларов.