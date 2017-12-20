Из-за сбоя в работе онлайн-касс в РФ потеряли 2,5 млрд рублей

"По нашим подсчетам, от сбоя пострадали около 9% рынка. Оборот, не вступивший в кассу, составил 10 млрд рублей, 2,5 млрд рублей - недополученная прибыль ритейлеров в этот день", - сообщил А.Федоров.

Он отметил, что сбой затронул ритейлеров, которые установили программное обеспечение на свои кассовые аппараты, выпущенное после 29 мая 2017 года.

Напомним, хакеры похитили со счетов международной криптовалютной компании биткоинов на 64 миллионов долларов.