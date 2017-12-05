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Через затори головну новорічну ялинку впустять у Київ не раніше півночі

Через затори головну новорічну ялинку впустять у Київ не раніше півночі

Київ • УНН

 • 12407 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Через велику кількість заторів вантажівці з головною новорічною ялинкою дозволять в'їхати в Київ не раніше 23:59. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook, передає УНН.

"У нас останній ривок на фінішній прямій, але на жаль, наша пишна зелена красуня стоїть під Києвом без руху. На вулиці столиці її не пускає патрульна поліція. У Києві зараз величезна кількість заторів, що ускладнює рух. Щоб не створювати аварійну ситуацію, новорічна ялинка рушить з місця не раніше ніж о 23:59", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 5 грудня головну новорічну ялинку привезли до Києва. Однак патрульна поліція не впустила автомобіль на вулиці столиці через щільний трафік. 

Нагадаємо, у понеділок 4 грудня о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав з території Івано-Франківської області до Києва.

Зазначимо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладено.

Українські Національні Новини

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