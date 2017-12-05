Из-за пробок главную новогоднюю елку пустят в Киев не раньше полуночи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Из-за большого количества пробок грузовику с главной новогодней елкой позволят въехать в Киев не раньше 23:59. Об этом сообщили представители проекта Folk Ukraine в Facebook, передает УНН.
"У нас последний рывок на финишной прямой, но к сожалению, наша пышная зеленая красавица стоит под Киевом без движения. На улицы столицы ее не пускает патрульная полиция. В Киеве сейчас огромное количество заторов, что затрудняет движение. Чтобы не создавать аварийную ситуацию, новогодняя елка тронется с места не ранее чем в 23:59 ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 5 декабря главную новогоднюю елку привезли к Киеву. Однако патрульная полиция не пропустила автомобиль на улицы столицы из-за плотного трафика.
Напомним, в понедельник 4 декабря в 8:00 автомобиль с елкой выехал с территории Ивано-Франковской области в Киев.
Отметим, елку должны были доставить в Киев в воскресенье 3 декабря, однако из-за снегопада на Западе Украины ее перевозки было отложено.