Из-за пробок главную новогоднюю елку пустят в Киев не раньше полуночи

"У нас последний рывок на финишной прямой, но к сожалению, наша пышная зеленая красавица стоит под Киевом без движения. На улицы столицы ее не пускает патрульная полиция. В Киеве сейчас огромное количество заторов, что затрудняет движение. Чтобы не создавать аварийную ситуацию, новогодняя елка тронется с места не ранее чем в 23:59 ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 5 декабря главную новогоднюю елку привезли к Киеву. Однако патрульная полиция не пропустила автомобиль на улицы столицы из-за плотного трафика.

Напомним, в понедельник 4 декабря в 8:00 автомобиль с елкой выехал с территории Ивано-Франковской области в Киев.

Отметим, елку должны были доставить в Киев в воскресенье 3 декабря, однако из-за снегопада на Западе Украины ее перевозки было отложено.