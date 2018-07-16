Через запізнення Путіна і Трампа саміт почався на 40 хвилин пізніше

Спочатку літак президента РФ Володимира Путіна спізнився, внаслідок чого російський лідер приїхав до палацу президента Фінляндії, в якому і відбуватиметься саміт, лише о 13:37(13:37 за Києвом).



Після цього, як пише видання Guardian, президент Трамп вирішив "змусити чекати" росіянина, прибувши до місця саміту о 13:57 за місцевим часом (13:57 за Києвом). Президент Трамп у супроводі речника Білого Дому Сари Сандерс, держсекретаря Майка Помпео та інших увійшов до палацу, де лідери двох супердержав проведуть зустріч тет-а-тет.



Нагадаємо, саміт Путіна і Трампа мав розпочатись о 13:20 (13:20 за Києвом).



